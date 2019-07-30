Фестиваль уличного кино пройдёт 10 августа в Кирове

Фестиваль уличного кино состоится 10 августа в Кирове, сообщает progorod43.ru со ссылкой на организаторов.

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Запланирован показ 10 короткометражных лент. Все желающие смогут принять участие в голосовании за лучшую работу. Программа включает «Интервью» Ивана Соснина, «Миллиард» Евгения Дудчака, «День рождения» Натальи Берег. Зрители также увидят «Подставу» Екатерины Тодоровской, «Огонь» Марии Шульгиной, «Электрический ток» Петра Фёдорова, «Harmony» Евгения Сангаджиева. На фестивале также представят фильмы «Лучше забей» Ирины Ходюш, «Эвтаназия» Елены Бродач и «Болванка» Никиты Власова. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о фестивале китайского кинематографа в Санкт-Петербурге.