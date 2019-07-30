В Гидрометцентре прокомментировали похолодание в регионах России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» прокомментировала похолодание в ряде регионов.
В Гидрометцентре прокомментировали похолодание в регионах России
  • РИА Новости

«Это не ультраполярное, а полярное вторжение — распространение арктического воздуха в тыловой части обширного и мощного циклона, который установится над Уралом. Поэтому всю неделю в центральных областях погода будет напоминать осеннюю», — заявила она.

По её словам, немного потеплеет лишь к следующим выходным.

Как пояснила Паршина, будет прохладно, пока не изменится циркуляция воздуха с запада на восток и в Россию не придёт тёплый поток.

Также стало известно, что в ночь на 31 июля в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Ранее спасатели предупредили о заморозках в Башкирии.

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