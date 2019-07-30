В Гидрометцентре прокомментировали похолодание в регионах России
- РИА Новости
«Это не ультраполярное, а полярное вторжение — распространение арктического воздуха в тыловой части обширного и мощного циклона, который установится над Уралом. Поэтому всю неделю в центральных областях погода будет напоминать осеннюю», — заявила она.
По её словам, немного потеплеет лишь к следующим выходным.
Как пояснила Паршина, будет прохладно, пока не изменится циркуляция воздуха с запада на восток и в Россию не придёт тёплый поток.
Также стало известно, что в ночь на 31 июля в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Ранее спасатели предупредили о заморозках в Башкирии.