В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 1 августа в связи с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сообщили в метеослужбе.

Отмечается, что предупреждение о ветре будет действовать в Московском регионе с 12:00 31 июля до 12:00 1 августа.

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 30 и 31 июля из-за ожидаемых ветра и дождя.

Также mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону предупреждал о заморозках в Башкирии.

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