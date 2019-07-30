В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 1 августа в связи с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сообщили в метеослужбе.

Отмечается, что предупреждение о ветре будет действовать в Московском регионе с 12:00 31 июля до 12:00 1 августа.

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 30 и 31 июля из-за ожидаемых ветра и дождя.

Также mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону предупреждал о заморозках в Башкирии.