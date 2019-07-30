В Москве 30 июля ожидается до +15 °С

В Москве во вторник, 30 июля, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днём в городе ожидается прохладная облачная погода с прояснениями. По области во второй половине дня прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер северо-западный — до 12 м/с. Давление составит 740 мм рт. ст. Ранее, как передавал сайт «Москва 24», специалисты предупредили жителей столицы о похолодании 29 июля. В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе 30 и 31 июля в связи с ожидаемыми ветром и дождём.