Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе

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Фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» пройдёт в Удмуртии.
Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе
  • ©gurtfestludorvay
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на официальную группу музея-заповедника «Лудорвай» в соцсети «ВКонтакте».

На фестиваль приедут представители сельских поселений России и других стран, этно- и фолк-исполнители, музейные творческие коллективы, мастера народных музыкальных инструментов.

Начало праздника — 17 августа в 12:00.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что фестиваль деревянных скульптур «Выль Бия азбар» проходит в Удмуртии с 29 июля по 2 августа.

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