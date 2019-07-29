Летний театр откроется на территории библиотеки ИНИОН РАН в Москве

Летний театр откроется на территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), сообщает сайт «Москва 24».

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, запланированы литературные чтения, лекции о науке и искусстве, выставки скульптур современных художников.

Новая площадка появится на месте бывшего фонтана. За годы эксплуатации водная чаща полностью обветшала. Многоуровневый партер превратят в летний амфитеатр с пятью рядами, передаёт портал мэра и правительства.

Здание самой библиотеки планируется восстановить согласно проекту советского архитектора Якова Белопольского.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.