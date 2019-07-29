Летний театр откроется на территории библиотеки ИНИОН РАН в Москве

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Летний театр откроется на территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), сообщает сайт «Москва 24».
Летний театр откроется на территории библиотеки ИНИОН РАН в Москве
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Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, запланированы литературные чтения, лекции о науке и искусстве, выставки скульптур современных художников.

Новая площадка появится на месте бывшего фонтана. За годы эксплуатации водная чаща полностью обветшала. Многоуровневый партер превратят в летний амфитеатр с пятью рядами, передаёт портал мэра и правительства.

Здание самой библиотеки планируется восстановить согласно проекту советского архитектора Якова Белопольского.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.

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