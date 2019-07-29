В Москве завершился четвёртый кинофестиваль Strelka Film Festival

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В московском Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» состоялось закрытие четвёртого кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko. В список киносмотра вошли фильмы — победители и участники российских и международных кинофестивалей.
В Москве завершился четвёртый кинофестиваль Strelka Film Festival
  • © strelka.com

По традиции программу кинофестиваля составил кинокритик Стас Тыркин. Среди фильмов — участников Strelka Film Festival — лента Дэнни Бойла Yesterday, третья полнометражная работа режиссёра Кирилла Михановского «Гив ми либерти», картина братьев Дарденн «Молодой Ахмед», а также фильм многократного лауреата международных кинофестивалей Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали». 

«Без сомнения, это самая крутая селекция за четыре года, что мы показываем кино на «Стрелке». Высококлассное зрительское кино встречается с произведениями самого лютого артхауса», — отмечал Тыркин. 

Картиной закрытия стала лента канадского режиссёра Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», главные роли в которой исполнили Кит Харингтон, Натали Портман и Сьюзан Сарандон. 

Последние два года в рамках кинофестиваля проходит серия дискуссий, в которой участвуют представители российской киноиндустрии. Темами обсуждений стали производство и дистрибуция кинопродукта в России, маркетинговые стратегии для его продвижения, а также истории успеха российского кино за рубежом. 

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