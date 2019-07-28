Умерла актриса Расси Тейлор

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Умерла актриса Расси Тейлор. Она скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на официальной странице Disney в Twitter.

«Расси наиболее известна как официальный голос Минни Маус. Впервые она начала её озвучивать более 30 лет назад и дала голос Минни в сотнях проектов Disney», — говорится в сообщении.

Она также озвучивала персонажей в таких мультсериалах как «Симпсоны» и «Утиные истории».

Ранее в Калифорнии в возрасте 52 лет умерла американская актриса Стефани Нижник.

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