Умерла актриса Расси Тейлор. Она скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на официальной странице Disney в Twitter.

«Расси наиболее известна как официальный голос Минни Маус. Впервые она начала её озвучивать более 30 лет назад и дала голос Минни в сотнях проектов Disney», — говорится в сообщении.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3ipic.twitter.com/FwAdJJYpqw — Disney (@Disney) 27 июля 2019 г.

Она также озвучивала персонажей в таких мультсериалах как «Симпсоны» и «Утиные истории».

Ранее в Калифорнии в возрасте 52 лет умерла американская актриса Стефани Нижник.