Дирижёр Александр Сладковский оценил изменения в подходе к исполнению Чайковского
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«Оркестровая музыка звучит сейчас совсем по-другому, чем несколько десятилетий назад. Если послушать старые записи, слышно, что качество игры на духовых инструментах и само их звучание существенно хуже», — заявил он.
По его словам, модернизируется инструментарий, растёт профессионализм духовиков, в итоге получается совсем другой результат.
Кроме того, считает Сладковский, иным стало отношение к жизни и пространству.
«Сейчас слушателю нужна от музыки энергия, в первую очередь, а Чайковский пропитан этой энергией. Неслучайно он один из самых исполняемых композиторов в мире. Он «заряжен» невероятно сильно — на самые высокие «вибрации», — добавил дирижёр.
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