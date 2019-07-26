Дирижёр Александр Сладковский оценил изменения в подходе к исполнению Чайковского

Народный артист России, худрук и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский в беседе с газетой «Известия» оценил изменения в подходе к исполнению произведений Петра Ильича Чайковского.

«Оркестровая музыка звучит сейчас совсем по-другому, чем несколько десятилетий назад. Если послушать старые записи, слышно, что качество игры на духовых инструментах и само их звучание существенно хуже», — заявил он.

По его словам, модернизируется инструментарий, растёт профессионализм духовиков, в итоге получается совсем другой результат.

Кроме того, считает Сладковский, иным стало отношение к жизни и пространству.

«Сейчас слушателю нужна от музыки энергия, в первую очередь, а Чайковский пропитан этой энергией. Неслучайно он один из самых исполняемых композиторов в мире. Он «заряжен» невероятно сильно — на самые высокие «вибрации», — добавил дирижёр.

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