Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

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Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о расторжении брака.
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. 

Уточняется, что телеведущий решил разорвать брак со своей супругой Татьяной Морозовой. Бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как отметил агентству городских новостей «Москва» Ширвиндт, он не намерен делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях.

В ноябре 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

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