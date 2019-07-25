Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о расторжении брака.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Уточняется, что телеведущий решил разорвать брак со своей супругой Татьяной Морозовой. Бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как отметил агентству городских новостей «Москва» Ширвиндт, он не намерен делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях.

В ноябре 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.