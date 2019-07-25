Парящий мост появится 1 августа в честь 80-летия ВДНХ

Парящий мост появится в столичном парке «Останкино» 1 августа в честь 80-летия ВДНХ, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу.

Французский художник Оливье Гросстет начнёт создавать арт-объект из картона и клейкой ленты в субботу. С 27 по 30 июля вместе со своей командой он будет делать детали конструкции — крыши, арки, карнизы. Присоединиться могут все желающие.

Длина инсталляции составит 18 м, ширина — 2,5 м. В воздух мост поднимут на трёх воздушных шарах.

Увидеть арт-объект можно до 4 августа.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».