Парящий мост появится 1 августа в честь 80-летия ВДНХ

Короткая ссылка
Парящий мост появится в столичном парке «Останкино» 1 августа в честь 80-летия ВДНХ, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу.
Парящий мост появится 1 августа в честь 80-летия ВДНХ
  • ©vk.com/vdnh

Французский художник Оливье Гросстет начнёт создавать арт-объект из картона и клейкой ленты в субботу. С 27 по 30 июля вместе со своей командой он будет делать детали конструкции — крыши, арки, карнизы. Присоединиться могут все желающие.

Длина инсталляции составит 18 м, ширина — 2,5 м. В воздух мост поднимут на трёх воздушных шарах.

Увидеть арт-объект можно до 4 августа.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить