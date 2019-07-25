На фестиваль «Опера в Херсонесе» в Севастополе потратят 115 млн рублей

На проведение фестиваля «Опера в Херсонесе» правительство Севастополя выделило 115 млн рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Распоряжением устанавливается возможность авансового платежа до 100% за счёт средств межбюджетного трансферта Москвы Севастополю на общую сумму 115 млн рублей при заключении договора на организацию и проведение мероприятий», — заявил начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Согласно представленному плану, выделенные деньги потратят на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках мероприятия.

Фестиваль уже в третий раз пройдёт на территории Севастополя. В этом году он состоится с 14 по 17 августа.

В прошлом году на открытии фестиваля присутствовал президент России Владимир Путин.

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