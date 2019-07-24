Прах Доренко развеяли в Керчи

Семья журналиста Сергея Доренко, умершего в мае 2019 года, развеяла его прах на горе Митридат в Керчи.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву». Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе», — написала в Instagram вдова журналиста Юлия Доренко.

Сергей Доренко умер 9 мая.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате разрыва аорты.

Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.