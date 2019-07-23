Эксперт оценил рейтинг самых разыскиваемых песен сервиса Shazam

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Музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян в беседе с Nation News оценил рейтинг самых разыскиваемых песен сервиса Shazam.
Эксперт оценил рейтинг самых разыскиваемых песен сервиса Shazam
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«Нужно понимать, что это не актуальный хит-парад. Shazam — глобальная история, связанная с музыкой всех времён, и тут сложно делать объективные выводы», — заявил он.

По его словам, есть большой элемент случайности, и список не свидетельствует о популярности или качестве исполнителей — просто композиции вызвали интерес у пользователей.

«Более того, это может говорить об обратном, поскольку если люди лезут в Shazam, чтобы узнать исполнителя, то они с большой вероятностью не знают коллектив или отдельного музыканта», — сказал эксперт.

Он добавил, что это не индустриальный хит-парад, а список более расширенных пристрастий.

Ранее ТАСС сообщало, что приложение для поиска незнакомых песен и текстов Shazam назвало самые разыскиваемые песни за первые шесть месяцев 2019 года.

Лидером глобального рейтинга стала композиция Calma (Remix) пуэрториканских исполнителей Pedro Capo и Farruko, самым запрашиваемым исполнителем назван продюсер и диджей Кельвин Харрис.

В России чаще всего искали песню Life певицы Zivert.

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