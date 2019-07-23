В историческом районе Братцево началась реставрация церкви XVII века

В историческом районе Братцево началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы XVII века, сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, история храма неразрывно связана с историей усадьбы Братцево.

«Некоторое время эта усадьба принадлежала боярину Дмитрию Годунову и дворянам Зубовым», — напомнил он.

По словам Емельянова, реставраторы приступили к работам по фасадам церкви. Ожидается, что они займут около трёх месяцев.

Среди других задач — обновление белокаменных поверхностей цоколя и крыльца, металлических решёток и козырьков, воссоздание оконных и дверных заполнений и ремонт водосточных систем.

Окончание работ намечено на октябрь 2019 года, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.