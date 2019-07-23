Синоптики прогнозируют «ультраполярное вторжение» в Москве
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По её словам, в воскресенье, 28 июля, в первой половине дня температура «ещё, может быть, достигнет отметки +20 °С, а потом начнётся адвекция холодного воздуха».
«Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10», — цитирует РИА Новости Позднякову.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя 23 и 24 июля.
Как информировала «Газета.Ru», в Москве во вторник, 23 июля, ожидается до +24 °C.