СМИ опубликовали самый короткий тест на IQ
Как пишет издание, изначально тест был частью исследовательской работы, опубликованной в 2005 году профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком.
В тест вошли следующие вопросы:
1. Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на $1?
2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 вещей?
3. На поверхности озера растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?
В мае 2017 года Раджгаури Павар, 12-летняя девочка индийского происхождения, набрала 162 балла во время тестирования, определяющего коэффициент интеллекта. Как отмечается, этот показатель больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, чей уровень интеллекта оценивается в 160 баллов.