СМИ опубликовали самый короткий тест на IQ

Короткая ссылка
Газета The Daily Mirror опубликовала самый короткий тест на IQ, который состоит из трёх математических задач.

Как пишет издание, изначально тест был частью исследовательской работы, опубликованной в 2005 году профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком.

В тест вошли следующие вопросы:

1. Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на $1?

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 вещей?

3. На поверхности озера растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

В мае 2017 года Раджгаури Павар, 12-летняя девочка индийского происхождения, набрала 162 балла во время тестирования, определяющего коэффициент интеллекта. Как отмечается, этот показатель больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, чей уровень интеллекта оценивается в 160 баллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить