Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
По его словам, музыкальный коллектив всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает.
«Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя, и правильную песню, и серьёзно к этому подготовились», — рассказал он в беседе с РБК.
Он отметил, что под песню был сделан специальный видеоряд. Кроме того, Зубицкий сообщил, что о намерении Metallica исполнить песню «Группа крови» организаторам стало известно лишь за час-полтора до выхода музыкантов на сцену.
Во время концерта в «Лужниках» на русском языке песню исполнили басист группы Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет.
Музыкант, вокалист и экс-звукорежиссёр группы «Кино» Алексей Вишня в беседе с телеканалом «360» оценил исполнение Metallica песни «Группа крови».