Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

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Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».

По его словам, музыкальный коллектив всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает.

«Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя, и правильную песню, и серьёзно к этому подготовились», — рассказал он в беседе с РБК.

Он отметил, что под песню был сделан специальный видеоряд. Кроме того, Зубицкий сообщил, что о намерении Metallica исполнить песню «Группа крови» организаторам стало известно лишь за час-полтора до выхода музыкантов на сцену.

Во время концерта в «Лужниках» на русском языке песню исполнили басист группы Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет.

Музыкант, вокалист и экс-звукорежиссёр группы «Кино» Алексей Вишня в беседе с телеканалом «360» оценил исполнение Metallica песни «Группа крови».

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