Племянник Дениса Кмита прокомментировал сообщение о смерти актёра

Племянник Дениса Кмита Алексей Дубровский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти актёра.

«В последнее время он плохо себя чувствовал, наверное, с месяц. После кончины бабушки ему стало хуже», — заявил он.

По его словам, Кмит вёл полноценный образ жизни, несмотря на тяжёлую травму.

«Он ездил на автомобиле, за продуктами ездил. Семья рядом с ним была в последние годы — сестра, племянники, мать была», — добавил Дубровский.

Кмит, известный по роли Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.