На фестивале «Нашествие» в Тверской области побывали 200 тысяч человек

На фестивале «Нашествие», проходившем с 18 по 21 июля в Большом Завидове, побывали около 200 тыс. человек. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу правительства Тверской области.

РИА Новости

Безопасность посетителей и охрану общественного порядка обеспечивали примерно 4,5 тыс. представителей силовых структур, в том числе сотрудники Росгвардии и ОМОНа, кинологи. Дежурство несли и спасатели. В рамках обеспечения пожарной безопасности был развёрнут базовый лагерь с оперативным штабом. Представители Государственного пожарного надзора патрулировали территорию. Кроме того, работали ситуационный центр и диспетчерский пункт, дежурили бригады скорой помощи. Ранее сайт «Москва 24» сообщал о летней концертной программе в столичных парках.