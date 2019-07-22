На фестивале «Нашествие» в Тверской области побывали 200 тысяч человек

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На фестивале «Нашествие», проходившем с 18 по 21 июля в Большом Завидове, побывали около 200 тыс. человек. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу правительства Тверской области.
На фестивале «Нашествие» в Тверской области побывали 200 тысяч человек
  • РИА Новости

Безопасность посетителей и охрану общественного порядка обеспечивали примерно 4,5 тыс. представителей силовых структур, в том числе сотрудники Росгвардии и ОМОНа, кинологи.

Дежурство несли и спасатели. В рамках обеспечения пожарной безопасности был развёрнут базовый лагерь с оперативным штабом. Представители Государственного пожарного надзора патрулировали территорию.

Кроме того, работали ситуационный центр и диспетчерский пункт, дежурили бригады скорой помощи.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о летней концертной программе в столичных парках.

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