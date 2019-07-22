В московских парках проложили более 90 км велодорожек

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В 22 столичных парках проложили более 90 км велодорожек, сообщает «Вечерняя Москва».
В московских парках проложили более 90 км велодорожек
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Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, в большей части парков на велодорожках уложен асфальт, реже использовалось смешанное покрытие.

Самые длинные расположены в «Сокольниках» и «Митине» — 12 км каждая, передаёт сайт «Москва 24».

В парке Горького длина маршрута составляет 8 км, в парке «Северное Тушино» — 4,8 км, в парке Победы на Поклонной горе — 4,6 км.

Во многих зелёных зонах также есть велопарковки и пункты проката, говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее стало известно, что «Велофест» состоится в Кирове 27 и 28 июля.

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