В Москве открылся четвёртый кинофестиваль Strelka Film Festival

В московском институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» открылся четвёртый кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko. На мероприятии покажут фильмы зарубежных и отечественных режиссёров, также в рамках события состоятся российские премьеры фильмов — участников главных международных киносмотров.

Для показа организаторами были отобраны 10 фильмов-участников в том числе Каннского кинофестиваля, нью-йоркского смотра Трайбека, отечественного «Кинотавра». Как и в прошлом году, мероприятие курирует кинокритик Стас Тыркин.

Среди представленных картин — новый фильм Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб») Yesterday, режиссёрский дебют в полном метре Анны Пармас «Давай разведёмся», получивший приз за лучший сценарий и лучший дебют на «Кинотавре».

В афише киносмотра также числятся фильмы — участники Каннского фестиваля «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча («Ветер, который качает вереск», «Я, Дэниел Блейк»), «Озеро диких гусей» китайского режиссёра Дяо Инаня («Чёрный уголь, тонкий лёд»), «Гив ми либерти» Кирилла Михановского («Сны о рыбе») и другие ленты.

Кроме того, на фестивале пройдут обсуждения, касающиеся проблем работы киноиндустрии. В том числе паблик-ток с Кириллом Серебренниковым и Стасом Тыркиным, дискуссия о борьбе за зрительское внимание.

В прошлом году на киносмотре состоялись показы фильмов двух номинантов на «Оскар» — «Холодной войны» Павла Павликовского и «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда, короткометражного фильма Кирилла Серебренникова «Поцелуй креветки» и картины «Кислота» Александра Горчилина.

Фестиваль пройдёт с 19 по 28 июля.