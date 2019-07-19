В Музее Есенина в Москве сообщили о присутствии призрака
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«Это реальная история. Мы месяц молчали и вот решили её обнародовать. Пока мы никуда не обращались», — уточнила она.
По словам Курьяновой, впервые привидение увидела сотрудница охраны музея, впоследствии её слова подтвердили и другие работники учреждения.
«Рядом с «Есенин-центром» у нас детский сад, и там охранники подтверждают эту информацию. Они рассказывают, что к ним заходит это иногда, они видели этот облик», — добавила пресс-секретарь.
В 2017 году королева Швеции Сильвия рассказала, что монарший дворец Дроттнингхольм населён дружелюбными привидениями.