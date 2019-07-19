Умер актёр из сериала «Государственная граница»

Народный артист БССР Август (Августин) Милованов, сыгравший в телесериале «Государственная граница», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

«19 июля ушёл из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов», — указывается в сообщении.

Прощание с актёром состоится на главной сцене театра.

Милованов окончил Белорусский театрально-художественный институт. За свою карьеру играл в театрах в Витебске и Волгограде, потом в Театре имени Янки Купалы.

Ранее Пятый канал сообщал, что на 92-м году умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.