Умер актёр из сериала «Государственная граница»
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«19 июля ушёл из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов», — указывается в сообщении.
Прощание с актёром состоится на главной сцене театра.
Милованов окончил Белорусский театрально-художественный институт. За свою карьеру играл в театрах в Витебске и Волгограде, потом в Театре имени Янки Купалы.
Ранее Пятый канал сообщал, что на 92-м году умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.