Умер актёр из сериала «Государственная граница»

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Народный артист БССР Август (Августин) Милованов, сыгравший в телесериале «Государственная граница», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.
Умер актёр из сериала «Государственная граница»
  • © kupalauski.by

«19 июля ушёл из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов», — указывается в сообщении.

Прощание с актёром состоится на главной сцене театра.

Милованов окончил Белорусский театрально-художественный институт. За свою карьеру играл в театрах в Витебске и Волгограде, потом в Театре имени Янки Купалы. 

Ранее Пятый канал сообщал, что на 92-м году умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.

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