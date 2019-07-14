Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге

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Британский музыкант, экс-гитарист группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге
  • РИА Новости

«Всё дело в том, что техник Криса Нормана забыл включить ему ушной монитор — это устройство, необходимое вокалисту для того, чтобы слышать себя во время выступления и контролировать голос», — рассказал РИА Новости директор по маркетингу фестиваля Сергей Грицюк.

По его словам, музыкант ушёл за кулисы, после чего монитор включили и он продолжил выступление.

Ранее концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.

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