Ева Грин рассказала о карьере в Голливуде

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Французская актриса Ева Грин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей карьере в Голливуде.
Ева Грин рассказала о карьере в Голливуде
  • Reuters

«Когда мне предложили роль девушки Бонда, то я отказалась, но так уж случилось, что меня убедили сыграть его подружку. Нет, я никогда не планировала постоянно работать в Голливуде», — заявила она.

По словам актрисы, американские фильмы популярны в мире, но ей хотелось бы, чтобы её узнавали и по другим ролям.

Кроме того, Грин отметила, что при выборе фильма для неё наиболее важен сценарий.

«Я должна почувствовать его и влюбиться. Мне важно видеть мою героиню. Важно понимать её характер. Но я знаю точно, что комедии меня не привлекают», — добавила актриса.

Ранее режиссёр Джим Джармуш рассказал kp.ru о своём фильме «Мёртвые не умирают».

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