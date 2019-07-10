Этнофутуристический фестиваль пройдёт 12—14 июля в Удмуртии
- ©vk.com/ludorvay
Местом проведения выбрана деревня Байтеряково Алнашского района.
Среди участников — фольклорные ансамбли Удмуртии, Татарстана, коллективы из Эстонии.
Программа включает национальные игры финно-угорских народов, арт-перформансы, выезды в архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Можгу и деревню Варклед-Бодья (Татарстан).
Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале этнической музыки «ЭтоЭтно» в Санкт-Петербурге.