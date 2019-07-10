Этнофутуристический фестиваль пройдёт 12—14 июля в Удмуртии

Короткая ссылка
Международный финно-угорский этнофутуристический фестиваль «Бай-Тэрек» пройдёт 12—14 июля в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Дома Дружбы народов.
Этнофутуристический фестиваль пройдёт 12—14 июля в Удмуртии
  • ©vk.com/ludorvay

Местом проведения выбрана деревня Байтеряково Алнашского района.

Среди участников — фольклорные ансамбли Удмуртии, Татарстана, коллективы из Эстонии.

Программа включает национальные игры финно-угорских народов, арт-перформансы, выезды в архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Можгу и деревню Варклед-Бодья  (Татарстан).

Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале этнической музыки «ЭтоЭтно» в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить