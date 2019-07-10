Этнофутуристический фестиваль пройдёт 12—14 июля в Удмуртии

Международный финно-угорский этнофутуристический фестиваль «Бай-Тэрек» пройдёт 12—14 июля в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Дома Дружбы народов.

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Местом проведения выбрана деревня Байтеряково Алнашского района. Среди участников — фольклорные ансамбли Удмуртии, Татарстана, коллективы из Эстонии. Программа включает национальные игры финно-угорских народов, арт-перформансы, выезды в архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Можгу и деревню Варклед-Бодья (Татарстан). Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале этнической музыки «ЭтоЭтно» в Санкт-Петербурге.