Алексей Чумаков прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

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Певец, музыкант, телеведущий Алексей Чумаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.
Алексей Чумаков прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мне кажется, что надо пребывать во всеобъемлющей любви, чтобы дать ребёнку нечто хорошее. Я бы посоветовал где бы то ни было, в любых странах абсолютно, мотивировать свои поступки любовью к детям, а не чем-то другим», — заявил он.

Как считает Чумаков, юным артистам не стоит расстраиваться, и пусть настоящие беды обходят их стороной.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины.

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