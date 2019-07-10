Алексей Чумаков прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

Певец, музыкант, телеведущий Алексей Чумаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.

«Мне кажется, что надо пребывать во всеобъемлющей любви, чтобы дать ребёнку нечто хорошее. Я бы посоветовал где бы то ни было, в любых странах абсолютно, мотивировать свои поступки любовью к детям, а не чем-то другим», — заявил он.

Как считает Чумаков, юным артистам не стоит расстраиваться, и пусть настоящие беды обходят их стороной.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины.