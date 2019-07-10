В Москве замечены редкие краснокнижные птицы

Короткая ссылка
Представители Красной книги Москвы: серая цапля, семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатая чернеть с потомством — замечены в Серебряном бору.
В Москве замечены редкие краснокнижные птицы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Такая крупная птица, как серая цапля, в Москве встречается нечасто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речная крачка, родственница чайки, имеет вторую категорию редкости, а камышница и хохлатая чернеть — третью.

В декабре 2018 года сообщалось, что столичные орнитологи заметили в парке «Сокольники» полярную сову. По словам специалистов, это уникальный случай для Московского региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить