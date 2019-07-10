В Москве замечены редкие краснокнижные птицы

Представители Красной книги Москвы: серая цапля, семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатая чернеть с потомством — замечены в Серебряном бору.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Такая крупная птица, как серая цапля, в Москве встречается нечасто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речная крачка, родственница чайки, имеет вторую категорию редкости, а камышница и хохлатая чернеть — третью.

В декабре 2018 года сообщалось, что столичные орнитологи заметили в парке «Сокольники» полярную сову. По словам специалистов, это уникальный случай для Московского региона.