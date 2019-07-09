В Минкультуры рассказали о ходе работ на мысе Хрустальный в Севастополе

Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко заявил, что строительные работы на мысе Хрустальный в Севастополе прошли согласование с местными жителями.

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь».

«Главное, что меня порадовало, — все службы в теснейшем контакте с жителями города. Все вопросы, которые связаны с этим строительством, активно обсуждаются. Все дальнейшие шаги будут точно согласованы с их пожеланиями», — сказал Овсиенко, который прибыл в регион с рабочим визитом.

Как уточнил чиновник, проект строительства зданий проходит согласование в Главгосэкспертизе.

В районе мыса Хрустальный планируется построить музейно-культурный кластер с парковым пространством.

Ранее сообщалось, что севастопольскому музею передали более 20 тонн крымбальского камня с мыса Хрустальный.