В Москве рассказали о программе в честь Года театра

В Москве рассказали о программе, посвящённой Году театра. Запланированы спектакли, фестивали, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Помимо основного репертуара, публике представлена и специальная программа, состоящая почти из 100 ключевых мероприятий. Среди них 12 фестивалей, а также 54 образовательные и развивающие программы», — заявили в пресс-службе департамента культуры.

Там отметили, что в Год театра запланирован выпуск 360 премьер и творческих проектов.

Кроме того, будет организовано по меньшей мере 40 гастрольных выездов столичных творческих коллективов в регионы и за границу, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о премьере спектакля «Шут и Свадебка» на сцене Театра имени Наталии Сац в Москве.