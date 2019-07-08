В музеях Московского Кремля рассказали о выставке «Хранители времени»

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Научный сотрудник музеев Московского Кремля Ирина Масленникова в беседе с «Известиями» рассказала о выставке «Хранители времени».
В музеях Московского Кремля рассказали о выставке «Хранители времени»
  • Пара пистолетов с ударно-кремневым замком. Мастера Григорий Вяткин, Евтихий Кузовлев. Москва, Оружейная палата. 1660—1670-е годы. Реставрация в 2015—2018 годах. Реставратор О.В. Коликов / © mos.ru

«Это выставка, представляющая работы всех четырёх реставрационных мастерских музея: металла, живописи, тканей и бумаги. Поэтому вещи в экспозиции — очень широкого спектра, представляют всё многообразие музейных коллекций», — заявила она.

По её словам, всего будет представлено 87 экспонатов, в том числе государственные регалии, предметы парадного воинского церемониала, иконы из кремлёвских монастырей и соборов, ювелирные изделия, предметы ткачества.

«Есть и западноевропейские вещи из казны московских правителей, дипломатические дары», — сообщила Масленникова.

Экспозиция «Хранители времени. Реставрация в музеях Московского Кремля» откроется 12 июля 2019 года в Выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

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