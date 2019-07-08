В Тульской области завершился театральный фестиваль «Толстой»

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В воскресенье, 7 июля, завершил свою работу IV Международный театральный фестиваль «Толстой», проходивший на территории музея-усадьбы «Ясная поляна» в Тульской области.
В Тульской области завершился театральный фестиваль «Толстой»
  • © Пресс-служба правительства Тульской области

В день закрытия на сцене был показан спектакль «Каренины», постановкой которого занималась труппа Тульского академического театра драмы под руководством режиссёра Евгения Маленчева. Авторы попытались по-новому рассказать историю Анны Карениной, поместив в центр повествования не главную героиню, а всю её семью.

Ещё одна постановка, представленная зрителям в последний день работы смотра, называется «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя». Она была создана фольклорным ансамблем «Вереница» специально для показа на фестивале. В основу сюжета легли воспоминания местных крестьян о Льве Толстом и материалы экспедиций Тульского педагогического университета в деревню.

В воскресенье состоялся также показ спектакля «Дьявол», поставленного Краснодарским молодёжным театром по одноимённой повести Толстого.

Фестиваль «Толстой» проводится с 2016 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 году проект приобрёл статус международного.  

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