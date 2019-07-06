Галкин прокомментировал сообщения о своих гонорарах

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Юморист Максим Галкин прокомментировал сообщения в СМИ о своих гонорарах, отметив, что начал выступать в то время, когда «было принято работать качественно».
Галкин прокомментировал сообщения о своих гонорарах
  • РИА Новости

«Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, ещё в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», — сказал артист в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам Галкина, ему не важно, где выступать: в концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения.

«Неважно, куда и за сколько ты приехал, может, это даже бесплатное выступление для благотворительных целей. Не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, чтобы если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, то это было высоко и хорошо», — заключил он.

Ранее газета kp.ru назвала гонорары российских юмористов, которые они получают на корпоративах. Как отмечалось, стоимость выступления Галкина может достигать 3,5 млн рублей.

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