СМИ сравнили гонорары российских юмористов

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СМИ назвали гонорары российских юмористов, которые они получают на корпоративах. Как пишет kp.ru, стоимость на услуги звёзд варьируется от 200 тыс. до 3,5 млн рублей за выступление.
СМИ сравнили гонорары российских юмористов
  • РИА Новости

По данным газеты, некоторые артисты, например из «Уральских пельменей», готовы «работать по бартеру», когда они соглашаются на выступление в элитном отеле в обмен на оплаченные перелёт и отдых в гостинице.

Другие же работают исключительно за гонорар, подчёркивает издание. В пример приводятся тарифы некоторых звёзд эстрады. Как сообщается, цены на выступления Максима Галкина доходят до 3,5 млн рублей, Юлии Михалковой — до 858 тыс. рублей, а Александра Реввы — начинаются от 2 млн рублей.

Также газета отмечает, что стоимость выступления артиста Евгения Петросяна может начинаться от 700 тыс. рублей.

Ранее Максим Галкин отреагировал на слова народной артистки России Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала пародиста за использование её образа в выступлениях.

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