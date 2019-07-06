На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1

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На юге американского штата Калифорния, в 202 километрах севернее Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.

4 июля в 18 км к северо-востоку от города Риджкреста в Калифорнии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в штате находится под контролем.

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