На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
На юге американского штата Калифорния, в 202 километрах севернее Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.
4 июля в 18 км к северо-востоку от города Риджкреста в Калифорнии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в штате находится под контролем.
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