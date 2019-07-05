Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил участников основного конкурса

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Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил участников основного конкурса, среди которых оказались проекты с участием Тимура Бекмамбетова и Сергея Безрукова.
Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил участников основного конкурса
  • © bekmambetovtimur
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За главную награду смотра поборются 33 ленты из 13 стран, в том числе США, Аргентины, Канады и Великобритании.

Среди номинантов оказался российский сериал «1968. Digital», созданный при участии студии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Авторы проекта попытались представить, что бы происходило на экранах смартфонов писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, а также музыкантов Джона Леннона и Мика Джаггера, если бы в 1968 году подобный гаджет уже был изобретён.

Кроме того, в основной конкурс вошла драма о буднях актёров «Типа кино», одну из ролей в которой исполнил Сергей Безруков.

Всего в этом году для участия в фестивале было подано 1300 заявок из более чем 30 стран, среди которых США, Германия, Великобритания, Китай, Израиль, Италия и Сингапур.

Realist Web Fest проводится в России уже во второй раз. В работе форума также примут участие представители онлайн-кинотеатров и отборщики веб-фестивалей из Германии, Испании и Южной Кореи.

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