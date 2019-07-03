В ЯНАО объявили высокий уровень пожароопасности в лесах

В Ямало-Ненецком автономном округе объявили высокий уровень пожароопасности в лесах, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным регионального ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», третий-четвёртый класс прогнозируется в Надымском и Приуральском районах, а также в городах Салехард и Лабытнанги.

На данный момент лесных пожаров не наблюдается.

Также стало известно об ухудшении погодных условий в Татарстане. По прогнозу республиканского Гидрометцентра, утром и днём 4 июля ожидается гроза и порывистый ветер до 16 м/с. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в Москве 4 июля объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.