В ЯНАО объявили высокий уровень пожароопасности в лесах

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В Ямало-Ненецком автономном округе объявили высокий уровень пожароопасности в лесах, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В ЯНАО объявили высокий уровень пожароопасности в лесах
  • РИА Новости

По данным регионального ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», третий-четвёртый класс прогнозируется в Надымском и Приуральском районах, а также в городах Салехард и Лабытнанги.

На данный момент лесных пожаров не наблюдается.

Также стало известно об ухудшении погодных условий в Татарстане. По прогнозу республиканского Гидрометцентра, утром и днём 4 июля ожидается гроза и порывистый ветер до 16 м/с. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в Москве 4 июля объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

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