Фестиваль Дениса Мацуева открывается 3 июля в Суздале

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Фестиваль Дениса Мацуева Alma Mater открывается 3 июля в Суздальском кремле, сообщает kp.ru. Он продлится до 4 июля.
Фестиваль Дениса Мацуева открывается 3 июля в Суздале
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

В этом году мероприятие приурочено к проведению 27-й творческой школы фонда «Новые имена».

На открытии прозвучит камерная программа. В четверг состоится гала-концерт с участием Мацуева.

Летняя творческая школа проходит в Суздале много лет. Она объединяет юных музыкантов, поэтов и художников.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live», который запланирован на 12 июля.

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