Фестиваль Дениса Мацуева открывается 3 июля в Суздале
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- РИА Новости
В этом году мероприятие приурочено к проведению 27-й творческой школы фонда «Новые имена».
На открытии прозвучит камерная программа. В четверг состоится гала-концерт с участием Мацуева.
Летняя творческая школа проходит в Суздале много лет. Она объединяет юных музыкантов, поэтов и художников.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live», который запланирован на 12 июля.