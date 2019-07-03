Фестиваль Дениса Мацуева открывается 3 июля в Суздале

Фестиваль Дениса Мацуева Alma Mater открывается 3 июля в Суздальском кремле, сообщает kp.ru. Он продлится до 4 июля.

В этом году мероприятие приурочено к проведению 27-й творческой школы фонда «Новые имена».

На открытии прозвучит камерная программа. В четверг состоится гала-концерт с участием Мацуева.

Летняя творческая школа проходит в Суздале много лет. Она объединяет юных музыкантов, поэтов и художников.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live», который запланирован на 12 июля.