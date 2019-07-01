В Кронштадте открылась выставка Айвазовского

В Кронштадте открылась выставка Ивана Айвазовского, сообщают «Невские новости». Она получила название «Кронштадтский рейд».

Увидеть её можно в детской художественной школе имени Аникушина. Вход бесплатный.

Экспозиция проводится в рамках стартовых мероприятий туристско-рекреационного кластера «Кронштадт. Остров фортов», презентация которого была показана на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

На выставке — 35 картин из фондов Центрального военно-морского музея, Русского музея, Музея-заповедника «Петергоф», а также из частных коллекций.

Выставка открыта до конца лета.

Ранее Nation News сообщал о выставке «Классика хорватской фотографии» в Москве.