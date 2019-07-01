В Кронштадте открылась выставка Айвазовского
Увидеть её можно в детской художественной школе имени Аникушина. Вход бесплатный.
Экспозиция проводится в рамках стартовых мероприятий туристско-рекреационного кластера «Кронштадт. Остров фортов», презентация которого была показана на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.
На выставке — 35 картин из фондов Центрального военно-морского музея, Русского музея, Музея-заповедника «Петергоф», а также из частных коллекций.
Выставка открыта до конца лета.
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