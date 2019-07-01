На всех пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
- Городской пляж Анапы /
- РИА Новости
Такое решение принято в связи со штормом и сильным донным течением.
Граждан призвали не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье. Также рекомендуется усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.
«Руководителям предприятий и организаций — принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — отмечается в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.