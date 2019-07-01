На всех пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

На всех пляжах Анапы запрещено купаться 1 июля, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение принято в связи со штормом и сильным донным течением.

Граждан призвали не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье. Также рекомендуется усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.

«Руководителям предприятий и организаций — принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.