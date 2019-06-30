Вологда приняла форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд»
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Аналогичные мероприятия уже состоялись в Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
В Вологодскую область приехали более 300 представителей театров Северо-Западного округа. Они обсудят вопросы развития детских театров и повысят свою квалификацию за счёт взаимодействия с коллегами из других городов.
Также запланированы мастер-классы.
Ранее портал RIA56 сообщал о программе Всероссийского театрального марафона в Оренбурге.