Вологда приняла форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд»

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В Вологде открылся форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд», сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Минкультуры.
Вологда приняла форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд»
  • © pixabay.com

Аналогичные мероприятия уже состоялись в Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

В Вологодскую область приехали более 300 представителей театров Северо-Западного округа. Они обсудят вопросы развития детских театров и повысят свою квалификацию за счёт взаимодействия с коллегами из других городов.

Также запланированы мастер-классы.

Ранее портал RIA56 сообщал о программе Всероссийского театрального марафона в Оренбурге.

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