В Москве 30 июня объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили на 30 июня «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра.
- РИА Новости
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Период предупреждения действует до 12:00 30 июня.
Ранее сообщалось, что в столице за двое суток выпало более 30% от месячной нормы осадков.
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