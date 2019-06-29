В Москве 30 июня объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Синоптики объявили на 30 июня «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра.
В Москве 30 июня объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Период предупреждения действует до 12:00 30 июня.

Ранее сообщалось, что в столице за двое суток выпало более 30% от месячной нормы осадков.

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