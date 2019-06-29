В Москве 30 июня объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили на 30 июня «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра.

РИА Новости

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Период предупреждения действует до 12:00 30 июня. Ранее сообщалось, что в столице за двое суток выпало более 30% от месячной нормы осадков.