Посол Франции вручила космонавту Олегу Новицкому орден Почётного легиона
«Рада вручить Олегу Новицкому, летчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении отношений в области пилотируемой космонавтики», — отметила она.
Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику-#космонавт, герою Российской Федерации, знаки отличию Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении 🇫🇷🇷🇺 отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с @Thom_astropic.twitter.com/G2jYcsvGxs— Sylvie Bermann (@SylvieBermann) 28 июня 2019 г.
В июне 2017 года на Землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке.
Всего на МКС они провели 197 суток.