Посол Франции вручила космонавту Олегу Новицкому орден Почётного легиона

Российский космонавт Олег Новицкий, который вместе с французским астронавтом Тома Песке находился на Международной космической станции (МКС) в 2016-2017 годах, получил орден Почётного легиона из рук посла Франции в Москве Сильви Берманн. Об этом она сообщила в Twitter.

«Рада вручить Олегу Новицкому, летчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении отношений в области пилотируемой космонавтики», — отметила она. Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику-#космонавт, герою Российской Федерации, знаки отличию Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении 🇫🇷🇷🇺 отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с @Thom_astropic.twitter.com/G2jYcsvGxs — Sylvie Bermann (@SylvieBermann) 28 июня 2019 г. В июне 2017 года на Землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке. Всего на МКС они провели 197 суток.