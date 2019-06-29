Посол Франции вручила космонавту Олегу Новицкому орден Почётного легиона

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Российский космонавт Олег Новицкий, который вместе с французским астронавтом Тома Песке находился на Международной космической станции (МКС) в 2016-2017 годах, получил орден Почётного легиона из рук посла Франции в Москве Сильви Берманн. Об этом она сообщила в Twitter.

«Рада вручить Олегу Новицкому, летчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении отношений в области пилотируемой космонавтики», — отметила она.

В июне 2017 года на Землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке.

Всего на МКС они провели 197 суток.

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