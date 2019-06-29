В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

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В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) из-за давки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе фестиваля Людмилу Шегал.

«Концерт Хаски был отменён из-за давки. А самое главное, что толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры», — отметила Шегал.

По её словам, организаторы фестиваля посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта.

По данным Шегал, на концерт рэп-исполнителя пришли порядка 20 тыс. зрителей.

В ноябре 2018 года ноября после отмены концерта в Краснодаре Хаски взобрался на капот припаркованной машины и начал исполнять композицию «Ай», после чего был задержан сотрудниками полиции. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток.

Его арест вызвал широкий общественный резонанс

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