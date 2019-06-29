МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра в Москве

Экстренное предупреждение объявлено в Москве до утра субботы, 29 июня, в связи с дождём и сильным ветром, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, c 00:00 мск до 10:00 мск в Москве ожидается дождь, местами сильный, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать автомобиль вдали от слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в столице за двое суток выпало более 30% от месячной нормы осадков.