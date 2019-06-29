МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра в Москве
По прогнозам синоптиков, c 00:00 мск до 10:00 мск в Москве ожидается дождь, местами сильный, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать автомобиль вдали от слабо укреплённых конструкций.
Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.
Ранее сообщалось, что в столице за двое суток выпало более 30% от месячной нормы осадков.