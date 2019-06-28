На ВДНХ отпразднуют 130-летие со дня рождения Веры Мухиной

На ВДНХ отпразднуют 130-летие со дня рождения советского скульптора Веры Мухиной, сообщает НСН.

Бесплатная лекция «Вера Мухина: до и после «Рабочего и колхозницы» пройдёт 1 июля.

Посетить её можно в лектории павильона-постамента скульптуры «Рабочий и колхозница». Гостям расскажут об истории и идее создания монумента, а также о судьбе Мухиной.

Проведёт лекцию историк и исследователь ВДНХ Павел Нефёдов.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».