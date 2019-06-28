В Москве отреставрируют главный дом усадьбы XIX века

В Москве отреставрируют главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Он построен в XIX веке.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Проект согласован департаментом культурного наследия.

Двухэтажное здание с мезонином выполнено в стиле эклектика. В начале 1830-х годов в доме жил участник Отечественной войны 1812 года декабрист Михаил Орлов, в гостях у которого бывали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский.

В середине XIX столетия в особняке размещались образовательные учреждения, в начале ХХ века он стал доходным домом.

Здание несколько раз перестраивалось, но сохранило свою первоначальную композицию и убранство главного фасада, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.