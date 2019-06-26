Таможенники передадут Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику конфискованные ценности

Домодедовская таможня передаст Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику 28 конфискованных ценностей, сообщает kp.ru.

Предметы были изъяты при попытках их незаконного перемещения через границу.

В последний раз подобный дар поступил в ВСМЗ в 1989 году, когда в его фонды передали 22 иконы.

23 из нынешних 28 культурных ценностей — это изделия из фарфора, в том числе 16 чашек и блюдец из одного сервиза начала ХХ века производства Германии.

В собрание музея поступит и чайная пара с изображением садовых цветов, произведённая в 1857 году во Франции.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге осудили двух граждан Китая за попытку вывезти предметы искусства.