Таможенники передадут Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику конфискованные ценности

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Домодедовская таможня передаст Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику 28 конфискованных ценностей, сообщает kp.ru.
Таможенники передадут Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику конфискованные ценности
  • © Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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Предметы были изъяты при попытках их незаконного перемещения через границу.

В последний раз подобный дар поступил в ВСМЗ в 1989 году, когда в его фонды передали 22 иконы.

23 из нынешних 28 культурных ценностей — это изделия из фарфора, в том числе 16 чашек и блюдец из одного сервиза начала ХХ века производства Германии.

В собрание музея поступит и чайная пара с изображением садовых цветов, произведённая в 1857 году во Франции.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге осудили двух граждан Китая за попытку вывезти предметы искусства.

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