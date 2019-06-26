Съёмки фильма по роману Александра Иванова «Пищеблок» стартуют в 2020 году

Съёмки художественного фильма по роману российского писателя Александра Иванова «Пищеблок» начнутся в 2020 году. Как сообщил писатель в интервью ТАСС, в настоящее время ведётся работа над сценарием будущей ленты.

«По поводу «Пищеблока» — знаю, что сейчас идёт работа над сценарием. Это продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, продюсеры планируют начать съёмки в следующем году», — сказал Иванов.

Действие романа разворачивается в советском пионерском лагере «Буревестник» в 1980 году. В лагерь прибывают дети и вожатые. Пока пионеры играют в футбол, маршируют на линейках и радуются беззаботному детству, вожатые влюбляются друг в друга. Но всё меняется, когда один из пионеров обнаруживает, что его сосед по комнате — вампир.

Алексей Иванов — пермский писатель, автор таких книг, как «Ненастье», «Географ глобус пропил» и «Общага — на — крови».

В 2013 году на экраны вышел фильм по роману Иванова «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли. Картина получила множество кинематографических наград, в числе которых — «Ника» и «Золотой орёл».